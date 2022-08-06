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Гари Невилл признался, что Роналду его разочаровал

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о форварде команды Криштиану Роналду.

На данный момент будущее 37-летнеро португальца в клубе остается неизвестным.

«Я несколько разочарован в Роналду. Было бы слишком оптимистично с нашей стороны попросить его прояснить ситуацию в интервью, рассказав обо всем, что происходит на самом деле и что думает об этом он сам», — цитирует Невилла Sky Sports.

Он также отметил, что все хотят, чтобы футболист остался в «МЮ».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Гари Невилл
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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