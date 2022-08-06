Гари Невилл признался, что Роналду его разочаровал

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о форварде команды Криштиану Роналду.

На данный момент будущее 37-летнеро португальца в клубе остается неизвестным.

«Я несколько разочарован в Роналду. Было бы слишком оптимистично с нашей стороны попросить его прояснить ситуацию в интервью, рассказав обо всем, что происходит на самом деле и что думает об этом он сам», — цитирует Невилла Sky Sports.

Он также отметил, что все хотят, чтобы футболист остался в «МЮ».