Гари Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Великобритании

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», ныне — эксперт Sky Sports Гари Невилл предложил доиграть чемпионат Англии-2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса, в другой стране.

— Если АПЛ серьезно настроена проводить матчи в безопасной обстановке, то можно перенести игры в две или три свободных от коронавируса страны, до которых можно добраться за 3-4 часа, — сказал в эфире Sky Sports Невилл. — Можно взять футболистов, вещателей и прессу, посадить их на карантин на 1-2 недели, а потом переправить их в условия, где с вирусом уже справились. В Европе есть несколько мест, где не было проблем из-за коронавируса, там могут принять матчи АПЛ. Если бы лига серьезно относилась к этому и хотела провести остаток сезона в безопасных условиях, то могла бы так поступить. Не уверен, что в нашей стране можно сейчас обеспечить безопасность, с учетом количества случаев заражения, проблем с логистикой и количеством перемещений. Не уверен, что руководство лиги сможет дать нам то, что хочет.

По последним данным Wordlometers, в Великобритании зарегистрировано 171 253 случая заражения коронавирусом. Зафиксирован 26 771 летальный исход.