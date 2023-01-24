Гари Невилл порассуждал о будущем Конте в «Тоттенхэме»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о будущем главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Думаю, что «Тоттенхэму» очень повезло с Антонио Конте. Он привел команду в Лигу чемпионов в прошлом сезоне, он сделал то, что они хотели. Сейчас они всего в нескольких очках от места в Лиге чемпионов. Где еще Конте будет лучше, чем в «Тоттенхэме»? То, что руководство клуба его не поддерживает, — это миф. Думаю, стороны придут к соглашению, и Конте подпишет новый контракт с клубом», — цитирует Невилла Sky Sports.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в 2021 году. Срок действующего контракта тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года. «Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 21 матче.