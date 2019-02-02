Гари Невилл: "От Марсьяля нужно требовать большего"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл оценил игру Антони Марсьяля, с которым клуб недавно продлил контракт.

- Этот контракт - награда для Марсьяля, - сказал Невилл в эфире Sky Sports. - Теперь у него есть тренер, который просит его выполнять разные функции на поле. Теперь же клубу нужна отдача от этой инвестиции. Марсьяль должен выйти на стабильно хороший уровень, чтобы стать одним из лучших игроков в Европе на своей позиции. Он неплохо играет, у него отличные голы и результативные передачи, но от него надо требовать большего.

Антони Марсьяль играет за "Манчестер Юнайтед" с сезона-2015/16. Он провел 161 матч за "красных дьяволов", в которых забил 46 голов.