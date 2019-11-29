Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл высказался по поводу увольнения главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

— Всегда грустно, когда тренер теряет работу, и независимо от результата, это всегда огромная проблема, когда фанаты не приходят, из-за тренера, — цитирует Невилла Sky Sports. — Были не очень хорошие игры и результаты, это всегда отражается на совете и спортивных директорах. Планирование преемника для Арсена Венгера не удалось.

За последние несколько недель его иногда не уважали, его акцент и манера высмеивались, что было довольно сомнительно, но на самом деле он хороший тренер, который не смог найти свой путь в этой конкретной работе.

29 ноября «Арсенал» расторг контракт с Унаи Эмери. И.о. главного тренера стал Фредрик Юнгберг.