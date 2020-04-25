Гари Невилл: «Нас немного заносит с Санчо, он пока и рядом не стоит с Ди Марией, Агуэро или Игуаином»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о разговорах про потенциал полузащитника «Боруссии Д» Джейдона Санчо.

— Если честно, то в данный момент Санчо... Мне кажется, нас немного заносит, — сказал в эфире Sky Sports Невилл. — Я думаю, у нас прекрасный подбор футболистов, но не стоит забывать, что есть еще бразильцы, аргентинцы, немцы, бельгийцы. Мы в мире не одни. Говорят, что у нас золотое поколение. Нет, у нас оно было, с Бекхэмом, Джеррардом, Лэмпардом, Руни, у Бразилии тоже были Ривалдо, Роналдиньо, Роналдо. Сейчас у нас, что, платиновое поколение? Да, игроки у нас неплохие, но и у других стран есть мировые звезды. Я хочу сказать, что нам нужно притормозить. Например, за Аргентину играют Агуэро, Игуаин, Месси, Ди Мария. Насколько эти ребята хороши по сравнению с Санчо? Джейдон пока даже рядом с ними не стоит. Безусловно, Санчо — большой талант, но его нельзя сразу ставить в один ряд с мировыми звездами, у которых за плечами победы на крупных международных турнирах или на клубном уровне.

На счету 20-летнего Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20. Также, хавбек уже провел за сборную Англии 11 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.