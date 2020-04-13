Гари Невилл: «Кейн для «Манчестер Юнайтед» был бы идеальным приобретением»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн подойдет «манкунианцам».

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

— Любой клуб в премьер-лиге хотел бы заполучить Кейна, — приводит слова Невилла Sky Sports. — Есть некоторые контракты, которые похожи на золото. Кейн нерушим в плане его менталитета. Он всегда забивает голы, выкладывается на 100 процентов на тренировках и абсолютно надежен, как этого хотел бы тренер.

Для «Манчестер Юнайтед» это было бы идеальное приобретение с точки зрения того, что им нужно. У них есть Бруно Фернандеш, он отлично вписался, Магуайр в защите. Если они смогут получить кого-то вроде Кейна, вы увидите фантастический хребет команды.