Гари Линекер высказался об игре «Лестера» в матче с «Ньюкаслом»
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу победы «Лестера» в матче 16-го тура АПЛ с «Ньюкасл» (4:0).
«Мои мысли с Аланом Ширером в это трудное время. Прекрасное выступление «лис», — написал Линекер в Twitter.
«Лестер» с 22 очками занимает 8-е место в таблице АПЛ, «Ньюкасл» располагается на 19-й строчке с 10 очками.
Алан Ширер выступал в составе «Ньюкасла» с 1996 года по 2006-й.
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