Гари Линекер восхитился результатами Криштиану Роналду

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о результатах нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, которому удалось забить 100-й гол в АПЛ в матче с «Арсеналом» (3:1).

«100 голов в АПЛ на счету невероятного Роналду. Достичь этого в конце столь трагической для него и его семьи недели — это красноречиво говорит о силе духа и стойкости этого человека. Он поразителен», — написал Линекер в своих соцсетях.

В этом сезоне 37-летний футболист забил 22 гола и сделал три результативные передачи в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.