Гари Линекер: «ВАР убивает футбол»

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер высказал мнение, что система ВАР убивает футбол. В матче 11-го тура АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм» (1:1) форвард гостей Сон Хын Мин нанес серьезную травму (перелом ноги) полузащитнику Андре Гомешу?. Арбитр принял решение об удалении корейца.

— Меня тошнит от ВАР. В своем нынешнем состоянии эта система убивает футбол, — написал Линекер в Twitter. — Она не работает на заднем плане, чтобы исправлять ошибки Если для обращения к ВАР нужно столько времени, то это не явная ошибка арбитра.