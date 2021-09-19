Гари Линекер раскритиковал выбор бьющего пенальти в ворота «МЮ»
Экс-форвард сборной Англий Гари Линекер считает, что выбор Марка Ноубла в качестве бьющего пенальти в матче 5-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» (1:2) был ошибочным.
«Никогда не смогу понять этого. Вызывать игрока, даже такого опытного и хорошо исполняющего пенальти, как Ноубл только для того, чтобы он исполнил пенальти, не коснувшись при этом мяча, — это недоумение. То же самое было и в матче с Англией на Евро», — написал Линекер в Twitter.
Голкипер «МЮ» Давид Де Хеа отбил первый пенальти с 2016 года после 40 пропущенных ударов.
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