Гари Линекер: «Кейн сказал, что может уйти из «Тоттенхэма»? Мы не можем критиковать его за честность»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Линекер прокомментировал слова форварда «шпор» Харри Кейна о том, что тот может покинуть команду, если почувствует, что она перестала развиваться.

— Харри можно понять, — приводит TalkSPORT слова Линекера. — Кейн — игрок топ-класса, один из самых сильных форвардов в мире прямо сейчас. Конечно, ему есть чем быть недовольным, учитывая показатели «Тоттенхэма» в последнее время. Впрочем, все не так просто. Мы видим на примере «Арсенала», что постройка нового стадиона может замедлить развитие самого клуба. Возможно, то же самое происходит сейчас с «Тоттенхэмом». Харри просто говорит честно. Он ведь лишь сказал, что уйдет, если команда не будет побеждать. Каждый футболист хочет что-то выиграть в карьере. Я сам выиграл не так уж много. Невозможно представить, что игрок вроде Кейна ничего не выиграет за всю карьеру. Его нельзя критиковать за честность. Он уже давно играет в «Тоттенхэме», и он всегда выкладывался на полную мощь.

Кейн не играет с начала января из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 25 матчей, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.