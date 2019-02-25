Гари Линекер: "Кепа теперь злодей. Никогда такого не видел"

Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер​ отметил, что никогда не видел такого поведения, которое продемонстрировал вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага в финале Кубка лиги с "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 – по пенальти).

Испанец перед серией пенальти отказался уходить на замену, которую хотел провести главный тренер Маурицио Сарри​.

– Вау. Сумасшествие. Не думаю, что я когда-либо видел, как игрок отказывается уйти на замену. Невероятно. Стерлинг теперь герой (забил решающий пенальти. – Прим. "СЭ"), а Кепа – злодей. Мне жаль Сарри, но я поздравляю "Ман Сити", – написал Линекер в Твиттере.