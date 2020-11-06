Гарет Саутгейт: «Я позвонил Пикфорду сразу после матча, в котором он травмировал ван Дейка»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что связывался с вратарем «Эвертона» и национальной команды Джорданом Пикфордом после того, как тот нанес травму защитнику «Ливерпуля» Виргилу ван Дейку в матче чемпионата Англии.

Ван Дейк заработал разрыв передней крестообразной связки после столкновения с Пикфордом и выбыл на длительный срок.

— Я понял, что ситуация с ван Дейком вызовет серьезный резонанс среди болельщиков, так что почувствовал, что нужно позвонить Джордану и спросить, как он себя чувствует, — приводит Goal.com слова Саутгейта. — Сделал это сразу после матча «Эвертона» и «Ливерпуля». Когда футболист переступает черту, может произойти травма. Это печально, но сделать ничего нельзя, Джордан должен продолжать играть.