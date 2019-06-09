Гарет Саутгейт – о работе в "Челси": "Нет. Я предан сборной Англии"

Главный тренер сборной Англии​ Гарет Саутгейт заявил, что не планирует уходить в отставку. Также специалист ответил на вопрос о возможном назначении в "Челси".

– Работа в "Челси"? Нет, я не заинтересован. Я предан сборной Англии, все просто. Мне не нужно перестраховываться и иметь какие-то варианты, – цитирует Саутгейта The Guardian. – В данный момент я не покину национальную команду, чтобы устроиться на какую-либо другую работу.

Я думаю только об одном – следующим летом у нас чемпионат Европы. Команде нужно продолжать совершенствоваться и игроки жаждут этого. Они не хотят останавливаться, ровно как и я. Так что хорошо, что мы на одной волне.

В матче за 3-е место в Лиге наций​ англичане сыграют со сборной Швейцарии​. Встреча состоится 9 июня, начало – в 16.00 по московскому времени.