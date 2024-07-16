Саутгейт – об уходе из сборной Англии: «Пришло время перемен»
Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал уход из национальной команды.
Об уходе 53-летнего специалиста по собственному желанию было объявлено 16 июля.
«Для меня, как для гордого англичанина, было честью всей моей жизни играть за сборную Англии и тренировать ее. Это значило все для меня, и я отдал этому всего себя. Но пришло время перемен и начать новую главу. Воскресный финал в Берлине против Испании был моей последней игрой в качестве главного тренера сборной Англии.
Я имел честь руководить большой группой игроков в 102 матчах. Каждый из них с гордостью носил «трех львов» на своих футболках. Команда, которую мы взяли с собой в Германию, полна замечательных молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Спасибо тебе, Англия – за все», – говорится в заявлении Саутгейта, опубликованном на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.
Саутгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.
Кроме того, сборная Англии дважды завоевала серебряные медали на чемпионатах Европы (Евро-2020 и Евро-2024) и дважды выходила в полуфинал чемпионатов мира (ЧМ-2018 и ЧМ-2022).
14 июля Англия проиграла Испании (1:2) в финале Евро-2024.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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4
|Астон Вилла
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5
|Тоттенхэм
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6
|Челси
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7
|Ньюкасл
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8
|МЮ
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9
|Вест Хэм
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10
|Кр. Пэлас
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11
|Брайтон
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12
|Борнмут
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|0-0
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13
|Фулхэм
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14
|Вулверхэмптон
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|0-0
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15
|Эвертон
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|0-0
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16
|Брентфорд
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|0-0
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17
|Нот. Форест
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|0-0
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18
|Лестер
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
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