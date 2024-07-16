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Саутгейт – об уходе из сборной Англии: «Пришло время перемен»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гарет Саутгейт.
Фото AFP

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал уход из национальной команды.

Об уходе 53-летнего специалиста по собственному желанию было объявлено 16 июля.

«Для меня, как для гордого англичанина, было честью всей моей жизни играть за сборную Англии и тренировать ее. Это значило все для меня, и я отдал этому всего себя. Но пришло время перемен и начать новую главу. Воскресный финал в Берлине против Испании был моей последней игрой в качестве главного тренера сборной Англии.

Я имел честь руководить большой группой игроков в 102 матчах. Каждый из них с гордостью носил «трех львов» на своих футболках. Команда, которую мы взяли с собой в Германию, полна замечательных молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Спасибо тебе, Англия – за все», – говорится в заявлении Саутгейта, опубликованном на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

Саутгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

Кроме того, сборная Англии дважды завоевала серебряные медали на чемпионатах Европы (Евро-2020 и Евро-2024) и дважды выходила в полуфинал чемпионатов мира (ЧМ-2018 и ЧМ-2022).

14 июля Англия проиграла Испании (1:2) в финале Евро-2024.

 

Футбол
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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