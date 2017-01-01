Гарет Саутгейт: "Если у игрока нет мотивации, он не станет топ-футболистом"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил обеспокоенность тем, что молодым талантливым футболистам порой не хватает мотивации. По словам Саутгейта, многие молодые игроки получают слишком много, еще ничего не достигнув.

– У самых лучших футболистов есть внутренняя мотивация, вот что делает их лучшими, – приводит BBC слова Саутгейта. – Я обеспокоен всеми игроками из академий – они еще в первую команду клуба-то не попали, но уже получают большие деньги, ничего еще не достигнув.

Если у футболиста нет этой внутренней мотивации, есть опасность никогда не стать игроком топ-уровня, даже имея задатки.