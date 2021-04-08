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Гарет Бэйл: «Я видел НЛО»

14:14
Гарет Бэйл. Фото Instagram
Гарет Бэйл. Фото Instagram
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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, играющий в аренде в «Тоттенхэме», рассказал о том, как относится к теориям о существовании НЛО.

«Существует много теорий заговора и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это точно инопланетяне, на 100 процентов. Я знаю, что некоторые НЛО — это проделки властей. Я сам видел НЛО», — цитирует Бэйла Daily Star.

В сезоне 2020/2021 Бэйл был отдан в аренду из «Реала» в «Тоттенхэм». В АПЛ 31-летний валлиец провел 13 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.dailystar.co.uk/

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