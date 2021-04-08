Гарет Бэйл: «Я видел НЛО»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, играющий в аренде в «Тоттенхэме», рассказал о том, как относится к теориям о существовании НЛО.

«Существует много теорий заговора и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это точно инопланетяне, на 100 процентов. Я знаю, что некоторые НЛО — это проделки властей. Я сам видел НЛО», — цитирует Бэйла Daily Star.