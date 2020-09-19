Гарет Бэйл: «Я голоден до игры. Я мотивирован»

Нападающий Гарет Бэйл, который вернулся в «Тоттенхэм», заявил, что с нетерпением ждет новой возможности сыграть за лондонский клуб.

— Очень рад вернуться, — цитирует валлийца Sky Sports. — Для меня это особенный клуб. Именно здесь я сделал себе имя.

Невероятно счастлив, что снова выйду на поле на глазах этих замечательных фанатов. Надеюсь, я смогу быстро восстановиться и набрать форму.

Я всегда думал, что однажды вернусь в «Тоттенхэм». И такая возможность мне представилась.

Считаю, что выбрал верное время. Я голоден до игры. Я мотивирован.

Ранее появлялась информация, что из-за травмы Бэйл пропустит несколько недель.