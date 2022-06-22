Гарет Бэйл посетил базу «Кардиффа»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл посетил базу клуба «Кардифф Сити», сообщает Wales Online. 32-летний футболист обсудил с руководством клуба возможный переход.

Бэйл покинул «Реал» в начале июля в связи с истечением контракта.

Валлиец выступал за мадридцев с лета 2013 года. В составе команды он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2021/22 Бэйл провел за «Реал» только 7 матчей и забил 1 гол.

Напомним, что сборная Уэльса завоевала право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.