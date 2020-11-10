Ганнерзавр вернулся в «Арсенал»

Маскот «Арсенала» Ганнерзавр в Twitter, попавший под сокращение в клубе, сообщил о возвращении.

«И вот я вернулся на «Эмирейтс», — подписал публикацию маскот.

Джерри Куй, развлекавший болельщиков «канониров», до этого проработал в «Арсенале» 27 лет. Для того, чтобы сохранить талисман в Лондоне, полузащитник «канониров» Месут Езил согласился платить ему зарплату.