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Ганнерзавр вернулся в «Арсенал»

18:53

Маскот «Арсенала» Ганнерзавр в Twitter, попавший под сокращение в клубе, сообщил о возвращении.

«И вот я вернулся на «Эмирейтс», — подписал публикацию маскот.

Джерри Куй, развлекавший болельщиков «канониров», до этого проработал в «Арсенале» 27 лет. Для того, чтобы сохранить талисман в Лондоне, полузащитник «канониров» Месут Езил согласился платить ему зарплату.

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