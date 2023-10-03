Галлахер — о победе над «Фулхэмом»: «Самым важным для «Челси» было взять три очка, поэтому мы счастливы»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер поделился впечатлениями от победы в матче 7-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:0).

«Это была достойная игра. Возможно, не такая хорошая, как нам хотелось бы, но самым важным было взять три очка, и нам это отчаянно было нужно, поэтому мы счастливы. Победы приносят уверенность, мы выиграли две последние игры, так что, надеюсь, мы сможем закрепить этот успех.

Для меня по-настоящему гордо быть капитаном клуба. Это мой клуб, я поддерживал его всю свою жизнь, поэтому быть капитаном клуба в нескольких играх — это здорово, и я просто хочу продолжать показывать все, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть», — приводит слова Галлахера Sky Sports.

«Челси» одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

«Фулхэм» с 8 очками опустился на 13-е место, уступая «синим» по дополнительным показателям.