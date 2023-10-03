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Галлахер — о победе над «Фулхэмом»: «Самым важным для «Челси» было взять три очка, поэтому мы счастливы»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер поделился впечатлениями от победы в матче 7-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:0).

«Это была достойная игра. Возможно, не такая хорошая, как нам хотелось бы, но самым важным было взять три очка, и нам это отчаянно было нужно, поэтому мы счастливы. Победы приносят уверенность, мы выиграли две последние игры, так что, надеюсь, мы сможем закрепить этот успех.

Для меня по-настоящему гордо быть капитаном клуба. Это мой клуб, я поддерживал его всю свою жизнь, поэтому быть капитаном клуба в нескольких играх — это здорово, и я просто хочу продолжать показывать все, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть», — приводит слова Галлахера Sky Sports.

«Челси» одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

«Фулхэм» с 8 очками опустился на 13-е место, уступая «синим» по дополнительным показателям.

ФК Фулхэм
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 0 : 4
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 1 : 2
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 1
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 2 : 0
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 2 : 1
30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 1
1.10 16:00
Нот. Форест – Брентфорд
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2.10 22:00
Фулхэм – Челси
 0 : 2
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
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Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
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Манчестер Сити

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Виргил ван Дейк

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