Галлахер может вернуться в АПЛ. Игроком интересуется «Ньюкасл»

Полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер может вернуться в АПЛ, сообщает Marca.

По сведениям источника, на 25-летнего англичанина претендует «Ньюкасл». Отмечается, что после прихода новых игроков в мадридский клуб Галлахер может получать меньше игрового времени. «Ньюкасл» готов потратить на переход 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Галлахер провел 50 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.