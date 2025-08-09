Галлахер может вернуться в АПЛ. Игроком интересуется «Ньюкасл»
Полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер может вернуться в АПЛ, сообщает Marca.
По сведениям источника, на 25-летнего англичанина претендует «Ньюкасл». Отмечается, что после прихода новых игроков в мадридский клуб Галлахер может получать меньше игрового времени. «Ньюкасл» готов потратить на переход 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Галлахер провел 50 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|23-8
|22
|
3
|Челси
|11
|6
|2
|3
|21-11
|20
|
4
|Сандерленд
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
5
|Ливерпуль
|11
|6
|0
|5
|18-17
|18
|
6
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
7
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
8
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|17-18
|18
|
9
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
10
|Кр. Пэлас
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|17-17
|16
|
12
|Брайтон
|11
|4
|4
|3
|17-15
|16
|
13
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
14
|Ньюкасл
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
15
|Фулхэм
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
16
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
17
|Вест Хэм
|11
|3
|1
|7
|13-23
|10
|
18
|Бернли
|11
|3
|1
|7
|14-22
|10
|
19
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|10-20
|9
|
20
|Вулверхэмптон
|11
|0
|2
|9
|7-25
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|- : -
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|- : -
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|- : -
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|8
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|6
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Квилиндси Хартман
Бернли
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|8
|1
|2
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|8
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|10
|1
|2
Новости