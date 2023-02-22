Гакпо рассказал, как прошел его трансфер в «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо вспомнил, как состоялся его трансфер в английский клуб.

«Узнав о варианте с «Ливерпулем», я сразу понял, что это именно то, что мне нужно. У меня были хорошие предчувствия. «Ливерпуль» — великий клуб, приход сюда — отличная возможность для меня. Странно было менять команду по ходу сезона», — игрок заявил официальному сайту УЕФА.

3 января 2023 года английский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним нидерландским форвардом. Срок соглашения рассчитан до июня 2028 года.