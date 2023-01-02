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Сегодня, 19:34

Гакпо думал, что перейдет в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

Алина Савинова
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о том, что в летнее трансферное окно рассчитывал перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Этим летом был тяжелый период. Я пытался обрести покой, но это было трудно. Я думал, что перейду в «Манчестер Юнайтед», но в конце концов из этого ничего не вышло. Потом «Лидс» вошел в игру. Это хороший клуб, но я спросил себя, действительно ли мне стоит туда переходить, а когда у тебя много сомнений, это нехорошо», — приводит Mirror слова Гакпо.

В конце декабря «Ливерпуль» объявил о покупке 23-летнего Гакпо у ПСВ. В сезоне-2022/23 форвард забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах за команду из Эйндховена во всех турнирах.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/liverpool-cody-gakpo-transfer-manutd-28849733?_ga=2.229390172.1775497610.1672571866-1596916983.1652169100
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Коди Гакпо
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 16 8 4 4 33-19 28
7
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
8
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
9
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
10
 Брентфорд 17 5 8 4 27-27 23
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 - : -
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 - : -
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 - : -
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 - : -
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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