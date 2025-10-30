Гаджиев о смене гражданства Ибрагимова: «Правильно сделал. Родина одна»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о смене спортивного гражданства полузащитника «Манчестер Юнайтед» U21 Амира Ибрагимова с английского на российское.
«Правильно сделал. Родина одна. Ее не выбирают точно также как и родителей. Они есть и должны быть по жизни», — сказал Гаджиев «СЭ».
По данным Sport Baza, соответствующие изменения по 17-летнему игроку уже внесли в систему ФИФА. Ожидается, что футболист получит возможность вызова в национальные команды России.
Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию. Футболист играл за юношеские команды «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «МЮ». Он провел 1 матч за сборную Англии U15 и 2 матча за команду U16.
В сезоне-2025/26 в 9 матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 1 июля 2025 года он подписал с клубом профессиональный контракт.
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|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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|0-0
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -