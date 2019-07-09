Гадание по видео: фанаты "МЮ" разглядели ссору Погба с Лингардом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, возможно, поссорился с Джесси Лингардом во время предсезонного тура. Пресс-служба "МЮ" выложила видео прогулки футболистов, прибывших накануне в Австралию на игру с "Перт Глори". Фанаты заметили на 00:11, как Погба что-то говорит Лингарду, после чего Виктор Линделеф подбегает и обнимает его сзади, возможно, чтобы предотвратить стычку. Выражение лица у Погба при этом разозленное.

По сообщению СМИ, у Погба конфликт с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером, и он с большой вероятностью покинет "Манчестер Юнайтед" летом. Интерес к французу проявляет его бывший клуб "Ювентус", но главным претендентом считается "Реал". В покупке Погба лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.