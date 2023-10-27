Габриэл Жезус выбыл на несколько недель из-за травмы

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус пропустит несколько недель из-за мышечной травмы, сообщает пресс-служба «канониров».

Форвард был заменен на 81-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи» (2:1). Его гол в ворота андалусийцев признан лучшим на неделе ЛЧ.

26-летний бразилец в этом сезоне провел за «Арсенал» 11 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Артета рассказал о травме Жезуса, полученной в матче с «Севильей»