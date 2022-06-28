Габриэль Жезус сегодня пройдет медосмотр для завершения перехода в «Арсенал»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус сегодня пройдет медицинское обследование для того, чтобы завершить свой переход в «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний бразилец уже находится в Лондоне. «Арсенал» в ближайшее время сделает официальное объявление о покупке футболиста.

«Канониры» заплатят за форварда 45 миллионов фунтов, контракт с игроком будет действовать до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 Жезус забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити».