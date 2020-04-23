Габриэл Жезус пожертвовал 3 тонны еды родным фавелам

Нападающй «Манчестер Сити» Габриэл Жезус пожертвовал 400 корзин с едой (порядка трех тонн) жителям фавел Сан-Паулу, где прошло его детство, сообщает Globo. Бразилец решил помочь родному городу во время пандемии коронавируса.

По словам самого Жезуса, на данную инициативу его вдохновил бывший футболист сборной Бразилии и его друг Зе Роберту.

По данным Worldometers, в мире выявлен 2 698 521 случай заражения коронавирусом. 188 873 человека умерли, 740 366 выздоровели. В Бразилии 46 701 случай заражения, 2 940 человек умерли, 25 318 выздоровели.