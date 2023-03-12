Габриэл Жезус может сыграть за «Арсенал» впервые с ноября

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус сможет выйти на поле в матче с «Фулхэмом» в 27-м туре АПЛ.

25-летний форвард начнет игру на скамейке запасных. Встреча стартует в 17.00 по московскому времени.

Жезус получил травму колена, выступая на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии. В последний раз он сыграл за «Арсенал» 12 ноября в матче против «Вулверхэмптона» (2:0). В текущем сезоне на его счету 14 матчей в АПЛ, 5 забитых мячей и 6 результативных передач.