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31 декабря 2025, 07:47

Жезус: «Арсенал» побеждает благодаря менталитету»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, это был потрясающий матч. Всегда сложно играть против «Астон Виллы». У них блестящие игроки, которые всегда доставляют нам проблемы. И уже в начале игры было ясно, что они пытались затянуть игру. Менталитет нашей команды действительно растет, и с каждой игрой он становится еще сильнее, и я думаю, что сегодня мы побеждаем именно благодаря этому менталитету», — цитирует BBC Жезуса.

«Арсенал» набрал 45 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 5 очков.
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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