Жезус: «Арсенал» побеждает благодаря менталитету»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, это был потрясающий матч. Всегда сложно играть против «Астон Виллы». У них блестящие игроки, которые всегда доставляют нам проблемы. И уже в начале игры было ясно, что они пытались затянуть игру. Менталитет нашей команды действительно растет, и с каждой игрой он становится еще сильнее, и я думаю, что сегодня мы побеждаем именно благодаря этому менталитету», — цитирует BBC Жезуса.

«Арсенал» набрал 45 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 5 очков.