«Футболу не хватает нормального руководителя». Экс-глава АПЛ об одной из главных проблем

Бывший председатель совета директоров английской премьер-лиги сэр Дэйв Ричардс на специальном вебинаре Soccerex с участием представителей лиг, клубов и ФИФПро отметил одну из главных проблем современного футбола.

— В футболе одна огромная проблема — проблема управления. Есть ФИФА, УЕФА, в Англии есть Футбольная ассоциация, премьер-лига, футбольная лига... Но нет должного руководства, нет того или тех, кто займется решением проблем необоснованно высоких зарплат, необоснованно высоких трат... И это ведь проблемы футбольные, они не имеют никакого отношения, к примеру, к правительству, не ему их решать. (Александр Бобров)

Ранее стало известно, что АПЛ возобновится 17 июня.