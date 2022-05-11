Селюк: «Яя Туре был очень грамотным футболистом, я уверен, что из него получится топ-тренер»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, работающий с Яя Туре, отреагировал на информацию о возможном повышении ивуарийца в английском «Тоттенхэме».

«Он уже с молодежью «Тоттенхэма» работает, поэтому, почему ему не стать тренером в основной команде? Яя был очень грамотным футболистом, и я уверен, что из него получится топ-тренер, он очень хорошо разбирается в футболе. Он продолжит подниматься по карьерной лестнице, возможно, для начала войдет в тренерский штаб, а дальше будет развиваться. Тут нечего говорить, как оно будет, так и будет. Все решает президент клуба. Я не могу заранее утверждать, станет ли он частью основной команды, если об этом не заявил глава «Тоттенхэма», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Туре, который закончил карьеру футболиста в 2020 году, ранее работал в украинском клубе «Олимпик» из Донецка и российской команде «Ахмат», после чего стал работать в клубной академии «шпор».