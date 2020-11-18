Футбольная лига Англии одобрила право пяти замен

Футбольная лига Англии (EFL) разрешила командам делать пять замен за матч в нынешнем сезоне, сообщает Sky Sports. Правило вступит в силу уже в эту пятницу, когда в матче чемпионшипа сыграют «Ковентри» и «Бирмингем». EFL проводит турниры во всех английских дивизионах, кроме премьер-лиги.

Английская премьер-лига пока остается единственным европейским топ-чемпионатом, где правило пяти замен не действует. В августе большинство клубов проголосовало против продолжения его применения. Ожидается, что ситуация сохранится до конца текущего сезона. Оно был введено в прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса.