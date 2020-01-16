Футбольная лига Англии обвинила «Дерби» в нарушении финансового фэйр-плей

«Дерби Каунти», выступающему в чемпионшипе, предъявлено обвинение в нарушении правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на заявление Английской футбольной лиги (EFL).

Сообщается, что клуб зарегистрировал убытки, превышающие установленные лигой нормы. EFL учитывала финансовые показатели «Дерби» в трехлетний период, который закончился 30 июня 2018 года.

Дело будет передано в независимую дисциплинарную комиссию, которая заслушает как представителей клуба, так и EFL.