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Футбольная лига Англии обвинила «Дерби» в нарушении финансового фэйр-плей

20:34
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«Дерби Каунти», выступающему в чемпионшипе, предъявлено обвинение в нарушении правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на заявление Английской футбольной лиги (EFL).

Сообщается, что клуб зарегистрировал убытки, превышающие установленные лигой нормы. EFL учитывала финансовые показатели «Дерби» в трехлетний период, который закончился 30 июня 2018 года.

Дело будет передано в независимую дисциплинарную комиссию, которая заслушает как представителей клуба, так и EFL.

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