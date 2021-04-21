Футбольная ассоциация Англии: «Суперлига могла разделить футбол, но вместо этого объединила всех»

Футбольная ассоциация Англии выступила с официальным заявлением по поводу проекта европейской Суперлиги. В понедельник, 19 апреля, было официально объявлено о создании нового турнира с участием топ-клубов Европы, но уже во вторник, 20 апреля, вечером многие команды объявили об отказе от участия в новой лиге.

«Мы приветствуем известие о том, что некоторые клубы решили отказаться от участия в Европейской Суперлиге, которая угрожала всей футбольной системе. Английский футбол имеет славную историю, основанную на возможностях для всех клубов. Игра единодушно не одобряла закрытую лигу. Это было предложение, которое по замыслу могло разделить футбол, но вместо этого оно объединило всех нас.

Мы хотели бы поблагодарить болельщиков, в частности, за их влиятельный и недвусмысленный голос в это время, верность руководящим принципам футбола. Это мощное напоминание о том, что футбол всегда был, есть и будет для болельщиков. Также хочется поблагодарить премьер-министра, государственного секретаря и министра спорта Англии за их непоколебимую поддержку", — говорится в пресс-релизе организации.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

В УЕФА заявили, что футболисты клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.