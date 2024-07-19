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Сегодня, 18:29

Футбольная ассоциация Англии разместила вакансию на должность тренера сборной

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Англии.
Фото Reuters

Футбольная ассоциация Англии (FA) на официальном сайте опубликовала вакансию на должность главного тренера национальной команды.

В заявлении подчеркивается, что ряд кандидатов на вакантный пост уже определен, но FA готова рассмотреть специалистов, которые будут соответствовать необходимым критериям.

В числе критериев названы наличие лицензии УЕФА Pro, опыт работы в английском и международном футболе, лидерские качества, успешный опыт развития английских игроков, высокая стрессоустойчивость, опыт создания позитивной атмосферы в команде и сильные личностные ценности.

14 июля сборная Англии проиграла Испании (1:2) в финале Евро-2024. 16 июля стало известно об уходе главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта, который возглавлял англичан с 2016 года.

Футбол
Сборная Англии по футболу
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16
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