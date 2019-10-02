Футбольная ассоциация Англии потребовала объяснений от Бернарду Силвы
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила в расизме португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, информирует пресс-служба организации. До 9 октября футболист должен дать объяснения.
Ранее Силва в социальных сетях пошутил над партнером по команде французом Бенжаменом Менди. 22 сентября он в Twitter сравнил детскую фотографию Менди с изображением на упаковке конфет Conquitos, после чего удалил запись.
Менди отреагировал на шутку с юмором и не высказал никакой обиды. Тем не менее, пользователи соцсети раскритиковали Силву, а организация Kick It Out, специализирующаяся на борьбе с расизмом, призвала FA открыть дело в отношении Силвы.
Кроме того, футболист уже отправил в FA письмо с извинениями, а также обращение Менди, который подчеркнул, что не держит обиды.
Отметим, что Силва и Менди вместе выступали за «Монако», после перешли в «Манчестер Сити».