Футбольная ассоциация Англии потребовала объяснений от Бернарду Силвы

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила в расизме португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, информирует пресс-служба организации. До 9 октября футболист должен дать объяснения.

Ранее Силва в социальных сетях пошутил над партнером по команде французом Бенжаменом Менди. 22 сентября он в Twitter сравнил детскую фотографию Менди с изображением на упаковке конфет Conquitos, после чего удалил запись.

Менди отреагировал на шутку с юмором и не высказал никакой обиды. Тем не менее, пользователи соцсети раскритиковали Силву, а организация Kick It Out, специализирующаяся на борьбе с расизмом, призвала FA открыть дело в отношении Силвы.

Кроме того, футболист уже отправил в FA письмо с извинениями, а также обращение Менди, который подчеркнул, что не держит обиды.

Отметим, что Силва и Менди вместе выступали за «Монако», после перешли в «Манчестер Сити».