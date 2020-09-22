Футбольная ассоциация Англии обвинила Билича в неэтичном поведении

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера «Вест Бромвича» Славена Билича в неэтичном поведении, сообщает Sky Sports.

Хорватский специалист был удален в перерыве матча 2-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:5).

Он предъявлял претензии главному арбитру встречи Майку Дину. По информации британских СМИ, Билич сказал судье: «Проверь фол, проверь красную карточку. В следующий раз просто убей нас. Можешь просто убить нас».

Билич должен дать свои объяснения по этому инциденту до четверга.