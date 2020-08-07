Футбольная ассоциация Англии будет отстранять игроков на 6-12 матчей за расизм

Футбольная ассоциация Англии будет дисквалифицировать игроков на срок от 6 до 12 игр за проявление расизма и дискриминации, сообщает в Twitter журналист агентства AP Роб Харрис.

Новый сезон английской премьер-лиги стартует 12 сентября.

Ранее Футбольная ассоциация Англии дала рекомендацию судьям удалять игроков, которые будут намерено кашлять на соперников или официальных лиц матча.