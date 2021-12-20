Футболку Криштиану Роналду продадут на аукционе. Деньги пойдут пострадавшим от извержения вулкана
16:24
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продаст свою футболку на аукционе, сообщает Daily Mail.
36-летний португалец выставил на аукцион футболку с автографом, в которой он играл в составе сборной Португалии. Аукцион стартует 24 декабря, а все деньги будут направлены пострадавшим от извержения вулкана на острове Ла Пальма.
«Даже сила вулкана не сможет справиться с Ла Пальмой. Я поддерживаю этот прекрасный остров», — написал Роналду на футболке.
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