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Футболку Криштиану Роналду продадут на аукционе. Деньги пойдут пострадавшим от извержения вулкана

16:24
Футболка Криштиану Роналду. Фото Twitter
Футболка Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продаст свою футболку на аукционе, сообщает Daily Mail.

36-летний португалец выставил на аукцион футболку с автографом, в которой он играл в составе сборной Португалии. Аукцион стартует 24 декабря, а все деньги будут направлены пострадавшим от извержения вулкана на острове Ла Пальма.

«Даже сила вулкана не сможет справиться с Ла Пальмой. Я поддерживаю этот прекрасный остров», — написал Роналду на футболке.

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Иван Шитик все материалы автора

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