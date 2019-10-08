Футболисты «Тоттенхэма» недовольны зарплатой президента клуба

Футболисты «Тоттенхэма» недовольны положением дел в команде, сообщает The Athletic.

— Тренировочная база клуба превратилась в режимный объект, игроки недовольны ситуацией, — сообщил изданию источник в команде. — У многих футболистов нет ощущения, что им доверяют.

Еще одна претензия игроков «шпор» — недостаточно высокие, по их мнению, зарплаты. Часть футболистов «Тоттенхэма» выразила непонимание, узнав зарплату президента клуба Дэниэла Леви — 6 миллионов фунтов стерлингов в год.

Некоторые игроки «Тоттенхэма» серьезно задумались об уходе. Так полузащитник Кристиан Эриксен летом добивался перехода в «Реал», однако «шпоры» не отпустили его. У защитника Яна Фертонгена летом заканчивается контракт, а другой игрок обороны Дэнни Роуз уже не первое трансферное окно ведет переговоры с другими клубами.

В текущем чемпионате Англии «шпоры» занимают 9-е место с 11 очками. Выше «Тоттенхэма» располагаются такие команды, как «Вест Хэм», «Бернли» и «Кристал Пэлас».