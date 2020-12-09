Футболисты «Ньюкасла» возобновили полноценные тренировки после вспышки коронавируса

Игроки «Ньюкасла» возобновили полноценные тренировки после вспышки коронавируса в команде, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее «Ньюкасл» закрыл тренировочную базу после того, как три футболиста и один сотрудник клуба сдали положительные тесты на COVID-19. Выездной матч чемпионата Англии против «Астон Виллы», запланированный на 4 декабря, был перенесен.