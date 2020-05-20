Футболисты «Манчестер Юнайтед» впервые за два месяца прибыли на тренировку

Игроки «Манчестер Юнайтед» приехали на тренировку спустя два месяца, сообщает The Sun.

Перед этим все футболисты и персонал сдали тесты на коронавирус. Во время занятий игроки будут соблюдать социальную дистанцию.

Сообщалось, что сезон АПЛ возобновится не ранее 1 июня.