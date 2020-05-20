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Футболисты «Манчестер Юнайтед» впервые за два месяца прибыли на тренировку

16:40
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Игроки «Манчестер Юнайтед» приехали на тренировку спустя два месяца, сообщает The Sun.

Перед этим все футболисты и персонал сдали тесты на коронавирус. Во время занятий игроки будут соблюдать социальную дистанцию.

Сообщалось, что сезон АПЛ возобновится не ранее 1 июня.

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