Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили потасовку в раздевалке после поражения от «Брайтона»

Игроки «Манчестер Юнайтед» вступили в конфликт в раздевалке после поражения от «Брайтона» в матче 5-го тура АПЛ (1:3).

Встреча прошла 16 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

По информации Athletistic, в ссору вступили четыре футболиста: полузащитник Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, а также защитники Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф. Сообщается, что главному тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу удалось успокоить игроков команды.

Ранее, 3 сентября, «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» в рамках 4-го тура чемпионата Англии (1:3). На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 6 очков.