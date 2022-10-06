Футболисты будут преклонять колено в следующих двух турах АПЛ

Футболисты будут преклонять колено перед матчами в двух следующих турах чемпионата Англии, сообщает пресс-служба АПЛ.

В августе лига объявила об отказе от этой акции, при этом допустив преклонение колена перед определенными матчами. Среди них — стартовые матчи сезона и игры Boxing Day.

Ранее сообщалось, что игроки АПЛ больше не хотят вставать на колено перед каждым матчем из-за опасений, что акция потеряла значение.