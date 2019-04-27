Игроки клуба чемпионшипа "Болтон" отказались выходить на последние матчи сезона из-за задержек с зарплатой, сообщает ВВС. Матч 45-го тура против "Брентфорда" перенесен.

Футболисты сделали заявление, в котором указали, что не получили зарплату за март. Игроки не видят другого решения проблемы.

"В это трудное время мы старались продолжать тренироваться и играть, но другого решения не видно", - приводит ВВС заявление команды.

"Болтон" вылетел из чемпионшипа. В начале месяца команда провела двухдневную забастовку из-за невыплаты зарплат. Владельцы клуба пытаются его продать, но пока сделка не согласована.