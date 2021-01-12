Футболисту «Кардифф Сити» диагностировали рак

«Кардифф Сити» сообщает, что у ивуарийского защитника Сулеймана Бамбы диагностировали онкологическое заболевание — неходжкинская лимфома.

«Мы с сожалением сообщаем всем, что у Сола Бамба диагностирована неходжкинская лимфома. При активной поддержке нашего медицинского персонала игрок начал процедуру прохождения химиотерапии» — написал в своем Twitter «Кардифф Сити».

35-летний футболист выступает за Кардифф с 2016 года. В текущем сезоне игрок вышел на поле 6 раз и не отметился результативными действиями.