Футболистка «Челси» Абдуллина выложила фото с чемпионским кубком

Футболистка «Челси» Алсу Абдуллина опубликовала фото с чемпионским кубком.

«Челси» выиграл женский чемпионат Англии по футболу сезона-2021/22. 8 мая в последнем туре женской суперлиги команда из Лондона обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2.

«Чемпионы Англии! Горжусь быть частью этой команды», — написала Алсу в соцсетях.

Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года.